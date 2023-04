Ouders Julie Van Espen vier jaar na de moord: ‘Vooruitgang bij Justitie, maar nog een berg werk’

Er zijn stappen gedaan in de aanpak van seksueel geweld, vinden de ouders van Julie Van Espen vier jaar na de moord op hun dochter. Maar wie binnen de magistratuur een fout maakt, wordt nog veel te weinig op zijn verantwoordelijkheid gewezen. De ouders vragen in een brief aan politici om daar werk van te maken.

‘Julie had nog geleefd als iedereen bij het gerecht zijn verantwoordelijkheid had opgenomen.’ Dat is, behalve het verdriet om het verlies, het basisgevoel bij de nabestaanden van Julie Van Espen. De 23 ...