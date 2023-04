Verscheurd door de maffia: de beste series van de week

Ziet u het bos door de bomen niet meer met alle nieuwe series? Onze mediaredacteurs selecteren voor u de beste reeksen die u momenteel kan zien via tv en streaming.

Beef

Het begint als de zoveelste Amerikaanse komedie over twee ­mensen die elkaar het leven zuur maken: Danny ­(Steven Yeun) en Amy (Ali Wong) krijgen het met elkaar aan de stok in het verkeer en laten elkaar daarna niet meer gerust. Vergezochte wraakacties ruimen echter al snel plaats voor een haarscherp beeld van de frustraties die we liever achter een glimlach verbergen.

Op Netflix

The good mothers

Misdaadserie The good mothers vertelt het waargebeurde verzet van drie vrouwen tegen de Calabrese misdaad. De reeks toont op meeslepende wijze hoe verscheurend de keuze is om te breken met de de ‘Ndrangheta, die aan elkaar hangt door familiebanden. Terecht bekroond op de berlinale en bedolven onder superlatieven.

Op Disney+

Citadel

Met Citadel lanceert Amazon een ambitieuze, peperdure reeks die een waaier aan spin-offs moet voortbrengen die zich over de hele wereld afspelen. De spionagereeks staat stijf van de clichés, maar relativeert dat ook met enkele vette knipogen naar het genre. In het spoor van Bond en Bourne neemt deze rollercoaster je mee langs flitsende locaties, uiteraard geholpen door enkele dodelijke gadgets.

Op Amazon Prime

The English

Een Britse ‘lady’ in een western? En aan de zijde van een native American? Nee, The English neemt geen loopje met de geschiedenis. Rond 1890 ­kwamen ­Britten nog rechtstreeks van de boot op de prairie terecht, waar ze de ­lokale ­bevolking begroetten met geweld. Het is niet altijd duidelijk of de makers een boeiende geschiedenisles, dan wel een wraakepos wilden maken, maar mee­slepend is het wel. En het ziet er ook prachtig uit.

Op Disney+

Zonder afspraak

Welkom in de Gentse Sleep­straat, de place to be voor Turkse ­kappers, Turkse pizza en Turkse trouw­kledij. In die microkosmos speelt Ali Can Ünal een kapper die koppig droomt van een zangcarrière. Al rijmt dat plan niet helemaal met zijn verplichtingen als vader. Verfrissende comedyreeks die evenwel moeilijk kan kiezen tussen ­sitcom en dramedy.

Op VRT Max

Wellmania

De Australische comedienne Celeste Barber, bekend van Instagram, neemt de wellness-industrie op de korrel in deze uitermate grappige reeks. Ze schuwt daarbij ook de zelfspot niet.

Op Netflix

Succession: seizoen 4

Succession is een van de beste reeksen van de afgelopen jaren. In het vierde en laatste seizoen nemen we afscheid van de familie Roy en hun door en door rotte media-imperium. Dat de makers durven stoppen op een hoogtepunt, kunnen we alleen maar bewonderen.

Op Streamz

Fleishman is in trouble

We gaven het drie sterren, maar achteraf gezien waren vier misschien ook wel terecht geweest. Fleishman is in trouble vertelt het verhaal van een gescheiden arts wiens vrouw plots verdwijnt. Waarop hij zich afvraagt hoe hij op dit punt in zijn leven is aanbeland.

Op Disney+

The power

Wat als tienermeisjes plots een kracht kregen waarmee ze elektriciteit uit hun vingers kunnen laten schieten? Het zou de wereld op z’n kop zetten en de rollen omdraaien. De macht zou niet langer bij de mannen liggen, maar bij jonge meisjes. Dat uitgangspunt van The power is erg prikkelend, en al die girl power is vrij fantastisch.

Op Amazon Prime

