Rechtbank vindt ontslag vakbondsman ongegrond, ING gaat in beroep

De arbeidsrechtbank van Brussel heeft het ontslag van Pascal Breyer, de syndicaal hoofdafgevaardigde van BBTK bij ING, ongegrond verklaard. ING gaat in beroep.

Sinds het ontslag om dwingende reden van vakbondsafgevaardigde Pascal Breyer (BBTK) in februari lagen de bank ING en de socialistische bediendebond BBTK openlijk op ramkoers. ING diende klacht in, omdat Breyer vertrouwelijke informatie zou hebben gedeeld. Later sloeg BBTK terug met een viervoudige strafklacht tegen ceo Peter Adams. De vakbond verweet hem het e-mailverkeer van ongeveer tweeduizend medewerkers te hebben gescreend.

Over de klacht tegen Breyer heeft de arbeidsrechtbank zich nu uitgesproken. ‘De rechtbank heeft ons gelijk gegeven. De klacht tegen Pascal Breyer is ongegrond’, reageert Olivier Van Camp, sectorverantwoordelijke financiën en secretaris van de socialistische vakbond BBTK.

Streng gereglementeerd

ING België legt zich daar niet bij neer en gaat in beroep tegen het arrest. De bank zegt in een persbericht te betreuren dat de arbeidsrechtbank zich niet heeft uitgesproken over de grond van de zaak, ‘omdat het van oordeel was dat ING België onvoldoende bewijzen had aangedragen om het vooronderzoek te rechtvaardigen’.

ING België benadrukt dat het zoals elke financiële instelling, actief is in een streng gereglementeerde sector. ‘Daarin is de naleving van het vertrouwelijkheidsbeginsel van cruciaal belang.’ ING België blijft bij zijn standpunt over de ernst van het delen van vertrouwelijke informatie buiten zijn organisatie.

‘Bij ING België is iedere medewerker verplicht zich te houden aan de strikte regels die onder meer in het arbeidsreglement zijn vastgelegd. Deze regels worden ook regelmatig in herinnering gebracht tijdens verplichte opleidingen voor alle medewerkers. Het beschermde statuut van de werknemer doet niets af aan de ernst van de feiten en de daaraan verbonden sancties.’

Zolang de beroepsprocedure loopt, blijft de betrokken, beschermde werknemer geschorst, aldus ING nog. Dit vonnis verandert voorlopig niets aan de viervoudige strafklacht van BBTK tegen ceo Peter Adams. Daarover moet nog een uitspraak volgen.

Lees ook