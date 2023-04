Paus landt in Hongarije voor driedaags bezoek

Paus Franciscus is aangekomen in Hongarije voor een driedaags bezoek. Hij zal er onder andere spreken met Oekraïense vluchtelingen en premier Viktor Orban ontmoeten.

Het is Franscus’ eerste reis sinds hij een maand geleden werd opgenomen in het ziekenhuis. Hij lag eind maart drie dagen in het ziekenhuis vanwege ademhalingsproblemen als gevolg van een bronchitis. Hij leidde daarna wel gewoon de mis tijdens de traditionele paasviering.

Hij doet vrijwel alles in een rolstoel, omdat hij last heeft van zijn knie. Ook in Hongarije is het programma aangepast op het gebruik van de rolstoel.

In de voormiddag wordt paus Franciscus ontvangen door de Hongaarse president Katalin Novak in het Sandorpaleis in het oude kasteeldistrict. Daarna ontmoet hij premier Viktor Orban.

Dit is het tweede bezoek van de paus aan Hongarije. In 2021 was hij al in Boedapest om het Internationaal Eucharistisch Congres af te sluiten met een plechtige mis.

Voor het eerst komt Franciscus zo dicht bij de grens met Oekraïne. Zelf beschreef hij zijn bezoek als een ‘reis naar het centrum van Europa, waarover de ijzige oorlogswinden blijven waaien’.

