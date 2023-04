Antwerpen bant straatparkeren voor bezoekers binnenstad

De wagen op straat parkeren in de Antwerpse binnenstad is vanaf 1 augustus grotendeels voorbehouden voor bewoners en vergunninghouders. Bezoekers van het gebied dat zich grosso modo uitstrekt van de Leien tot Scheldekaaien, moeten zich naar ondergrondse parkeergarages en parkeergebouwen begeven.

Daar heeft het schepencollege een akkoord over gevonden. Er is een uitzondering voor zorgverstrekkers, bepaalde ondernemers en autodelers met de juiste vergunning.

Helemaal onverwacht is dat niet. Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) stelde begin dit jaar nog dat dit er zat aan te komen: ‘Wat we zeker willen doen en dat staat ook zo in ons bestuursakkoord is in de 16de-eeuwse binnenstad alleen nog bewoners op straat te laten parkeren. Bezoekers zullen verplicht worden om hun wagen in een parking te zetten’, klonk het al in februari.

