Net geen 600 kinderen staan in Antwerpen op de wachtlijst voor een plaats in het buitengewoon lager onderwijs. Het aantal wachtenden is daarmee groter dan het aantal kinderen dat wel een plaats toegewezen kreeg. De Standaard is op zoek naar getuigenissen van ouders die met hun kind op de wachtlijst staan.

