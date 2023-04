In de marge van het pauselijk bezoek aan Hongarije schenkt de regering vergiffenis aan een opgesloten extreemrechtse activist. Luttele uren later kon de man de gevangenis verlaten. Zijn triomftocht te paard werd wel ontsierd door een onaangekondigd toiletbezoek van het dier.

György Budaházy is na vijftien jaar opnieuw een vrij man. Twee handtekeningen, een van de president en een van de minister van Justitie, volstonden om de gevangenis te verlaten. Vliegensvlug. Want rond 18 uur donderdagavond werd de clementie gegeven. Dezelfde avond kon Budaházy beschikken. Een dertigtal familieleden, fans en pers stond hem op te wachten.

Eens buiten de gevangenismuren sprak hij met de pers. De man sprak vol lof over zijn medestanders en hoopt de president en minister van Justitie persoonlijk te kunnen bedanken. Achter de tralies liet Budaházy zijn extreemrechts gedachtegoed niet varen. Hij ziet zichzelf als slachtoffer van ‘falende justitie’ en vindt het pardon een logische zaak. Vervolgens besteeg Budaházy een paard en vertrok. Zijn triomfantelijk moment werd wel lichtjes ontsierd door een onvoorziene lozing aan fecaliën.

Open brief

De druk op de regering van premier Viktor Orban om hem vrij te laten, nam al wekenlang toe. Steeds meer publieke figuren mengden zich in het debat. Duizenden ondertekenden een open brief waarin de roep naar een presidentieel pardon werd onderschreven. Ook extreemrechtse politici uit het parlement sprongen op die kar.

Budaházy gold in de vroege jaren 2000 als bekend extreemrechts activist. In 2002 blokkeerde hij een brug in de Hongaarse hoofdstad omdat hij zich niet wilde neerleggen bij de verkiezingsuitslag. Uit die stembusslag kwamen links en de liberalen als winnaar uit de bus. In de jaren nadien bleef hij als activist optreden.

Tussen 2007 en 2009 zouden zijn aanhangers verschillende socialistische en liberale politici hebben belaagd. Een politicus werd in elkaar geslagen en verschillende huizen werden met molotovcocktails bekogeld. Ze zouden in de periode ook verschillende homobars geviseerd hebben. Zijn groep, de ‘Hongaarse Pijlen’, werd daarop als terroristische organisatie omschreven.

Budaházy heeft zijn onschuld altijd volgehouden. Hij noemde alle beschuldigingen ‘ongefundeerd’. In 2016 werd de man tot 13 jaar cel veroordeeld.

Lees ook