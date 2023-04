Wouter Mouton (45) heeft donderdagnamiddag Manneken Pis geblinddoekt. Daarmee wil hij de regering opnieuw wakker schudden over de klimaatcrisis. ‘De bedoeling is onze regering eraan te herinneren dat we een leefbare toekomst willen.’

Wouter Mouton, klimaatactivist bij Extinction Rebellion, is niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden protesteerde hij al op het parcours van de Ronde van Vlaanderen, tijdens een bekerfinale voetbal en in zijn thuisstad Brugge.

Het bekendst werd hij nadat hij zich had vastgelijmd aan het glas voor het schilderij van Het meisje met de parel van Vermeer in Den Haag. Dat leverde hem zelfs een levenslang verbod op om ooit nog een museum in Brugge te betreden.

Manneken Pis

Donderdagmiddag waagde Mouton zich aan een nieuwe protestactie. In het centrum van Brussel klom hij over de hekken om Manneken Pis te blinddoeken. ‘De afgelopen weken hebben activisten in het buitenland standbeelden geblinddoekt om zo de aandacht te vestigen op de klimaatcrisis. Ik wilde dat voorbeeld volgen en zo tonen we dat beleidsmakers en bedrijfsleiders blind blijven voor de klimaatcrisis’, vertelt Mouton.

In Nederland kregen verschillende standbeelden een blinddoek om. Ook in Australië, Denemarken, Ierland en Spanje werden standbeelden geblinddoekt en in Kopenhagen kreeg de Kleine Zeemeermin een blinddoek om.

Lees ook