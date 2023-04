Metrostel ontspoord in Brussel, verkeer deels onderbroken

Tussen de metrostations De Brouckère en Brussel-Centraal is vrijdagochtend rond 05.30 uur een metro ontspoord. Daardoor is het metroverkeer tussen Kunst-Wet en Beekkant op lijn 1 en 5 nog heel de voormiddag onderbroken. Dat bevestigt de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB.

‘Toen vanochtend het eerste eerste metrostel uitreed, heeft er zich een kleine ontsporing voorgedaan, vertelt MIVB-woordvoerster An Van hamme. ‘Er waren nog zeer weinig mensen aan boord en zij werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Er is ook een kleine brand ontstaan aan de achterkant van het metrostel, maar die werd door de bestuurder zelf geblust.’

Door het incident is het metroverkeer op metrolijnen 1 en 5 vrijdagochtend wel onderbroken tussen Kunst-Wet en Beekkant. Er werden intussen pendelbussen ingezet om de reizigers te vervoeren. De MIVB raadt pendelaars ook aan om indien mogelijk voor een alternatief met bus of tram te kiezen.

Wat de oorzaak was van de ontsporing, is voorlopig nog niet duidelijk. Volgens de MIVB zal de hinder nog de hele voormiddag voelbaar zijn. ‘Op dit ogenblik probeert een vrachtwagen het metrostel weg te trekken. Als dat gebeurd is, moeten er nog verschillende controles op het vlak van spoorveiligheid gebeuren. Dat zal toch nog een groot stuk van de voormiddag in beslag nemen.’