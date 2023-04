Vandenbroucke: ‘Eind dit jaar komt er een centraal register voor spermadonoren’

Vanaf eind dit jaar zal in een centraal register worden geregistreerd aan hoeveel vrouwen een man al sperma heeft gedoneerd. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) beloofd nu blijkt dat een donor die in Nederland meer dan 500 kinderen zou hebben verwekt, ook in België actief was.

‘In België kan een man maximaal aan zes verschillende vrouwen doneren’, zegt minister Vandenbroucke. ‘Maar op dit moment wordt dat niet degelijk geregistreerd, waardoor we het niet weten. Nochtans staat zo’n register al sinds 2007 in de wet. Eind dit jaar zal het centrale donorregister er zijn, waardoor fertiliteitscentra steeds moeten registreren wie doneert (op basis van een code) en wat er met de zaadcellen gebeurt.’

‘Concreet kunnen fertiliteitscentra op voorhand checken: “Hier is een donor, zijn we zeker dat die donor nog niet bij meer dan zes vrouwen kinderen heeft verwekt?”, legt Vandenbroucke uit op Radio 1. ‘Die gegevens worden gekruist en met elkaar vergeleken.’

Het register moet vermijden dat één spermadonor honderden kinderen verwekt, zoals nu in Nederland is gebeurd. Die man was ook in België actief. ‘Dit verhaal toont aan dat we moeten blijven nadenken over het thema en dat we onze wetgeving in orde moeten brengen’, aldus de minister nog. ‘Dat heeft uiteraard ook een internationale dimensie. We zullen de private spermabanken in het buitenland dan ook vragen om zich aan het Belgische quotum te houden.’

De Belgische Donorkinderen VZW is blij met de plannen, maar wijst ook op het probleem van anonimiteit bij de donoren, onder meer bij inteelt. ‘Als donorkind weet je dat je halfbroers of - zussen kan hebben’, reageert voorzitter Steph Raeymaekers op Radio 1. ‘Medisch gezien is dat al zeer belangrijk om te weten. Wij krijgen nu vragen van artsen die we niet kunnen beantwoorden.’ Volgens minister Vandenbroucke is het nu aan het parlement om te oordelen over die anonimiteit.

