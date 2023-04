Overwegend droog weekend met af en toe opklaringen

In de loop van vrijdag klaart het weer stilaan op, en ook in het weekend zal de zon zich af en toe tonen.

Een regenzone verlaat vrijdagvoormiddag via het oosten ons land. Nadien blijft het vrij bewolkt, met soms nog wat regen of een bui. In de loop van de namiddag ontwikkelen zich stilaan wat opklaringen. De maxima schommelen tussen 14 graden vlak aan zee en in de Ardennen en 16 tot 18 graden in de meeste andere streken in het Vlaanderen. Er zijn rukwinden mogelijk tot 55 kilometer per uur, meldt het KMI.

In de nacht van vrijdag op zaterdag neemt de lage bewolking toe, met kans op een bui of wat motregen in de Hoge Venen. De minima liggen tussen 5 en 9 graden.

Zaterdagmorgen zijn er op heel wat plaatsen nog veel wolken. Aan zee verschijnen er snel brede opklaringen, die zich uitbreiden over het westen van het land en later ook verschijnen over het centrum. In het oosten van België kan het tot de avond duren voor de zon doorbreekt. De maxima variëren van 10 tot 17 graden.

Zondag is het eerst zonnig met soms wat hoge wolkensluiers. Later wordt het halfbewolkt en wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het blijft vrijwel droog met maxima tussen 11 en 17 graden.

Maandag start vrij zonnig in Vlaanderen en eerder bewolkt over het zuiden van het land. In de loop van de dag krijgen we een afwisseling van brede zonnige perioden en enkele stapelwolken. Het blijft grotendeels droog met maxima van 13 tot 18 graden. Dinsdag is het wisselend bewolkt met kans op enkele buitjes. Het is wat koeler met maxima tussen 11 en 16 graden.