Bpost kreeg in 10 jaar 4 miljard euro belastinggeld en Pence getuigt over bestorming Capitool

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Bpost kreeg 4 miljard euro belastinggeld in 10 jaar tijd

Bpost kon de afgelopen tien jaar excessief veel overheidsgeld binnenhalen door zijn kosten maximaal op de overheidstaken af te wentelen. Alleen de financiële directie leek het door McKinsey uitgewerkt systeem te begrijpen. Lees meer>

2. Amerikaanse media: oud-vicepresident Pence heeft getuigd over bestorming Capitool

De Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence heeft donderdag in de rechtbank getuigd over de gewelddadige bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari 2021. Dat melden Amerikaanse media donderdag (lokale tijd). Lees meer>