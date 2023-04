Wie is Champignon?

1 The masked singer

VTM, 20.35-22.40

Vandaag zegt Jens Dendoncker voor het laatst ‘de maskers vallen af’, want dit is de finale van The masked singer, waarbij de drie resterende figuren zingen voor de winst. ­Volgens ons is Sven De Leijer alvast Champignon, maar volgt u gerust uw eigen speurneus.

2 Amy Winehouse: Live at Shepherd’s Bush

NPO3, 21.14-22.16

Voor wie geen nood heeft aan zingende paddenstoelen, en een échte performance wil zien, is er dit liveoptreden dat de betreurde Amy Winehouse gaf in 2007. Ze had toen net haar beroemde album Back to black uit, en haar ster schitterde ongenadig hard aan het soul-firmament.

3 Capharnaüm

Canvas, 21.30-23.35

Deze film gaat over Zain, een twaalfjarig jongetje in de sloppenwijken van Beiroet, die kennismaakt met de Ethiopische immigrante Rahil en haar baby. De prent, getypeerd door een documentaireachtig realisme, toont harde kinderverwaarlozing, en uitbuiting van migranten in Libanon. De film werd met lof overladen en genomineerd voor een Oscar voor Beste Buitenlandse film.

4 The consultant

Op Amazon Prime Video

Christoph Waltz speelt een angstaanjagende consultant die een Amerikaans gamingbedrijf onder zijn vleugels neemt na de dood van de ceo. Hij houdt er een managementstijl op na die je gerust onder de noemer ‘sadisme’ kunt klasseren. En Waltz acteert dat geweldig bij elkaar.