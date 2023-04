Dat Antwerp mag hopen op de dubbel, heeft het mede aan de Nederlander Calvin Stengs te danken. Het gewezen toptalent van de Eredivisie vond zich in België heruit als regisseur op het middenveld. De beker moet zijn eerste prijs worden.

Nee, de Heizel is geen onbekend terrein voor Calvin Stengs (24). Hij scoorde er zelfs al, al was dat tégen Antwerp. In 2019 stond AZ op de rand van de Europese uitschakeling toen Dieumerci Mbokani en ...