De Sutter weigert alleen op te draaien voor malaise bij Bpost

‘Dit is niet het probleem van één dossier of één minister, zelfs niet van één legislatuur’, zegt Petra De Sutter (Groen). De minister van Overheidsbedrijven weigert als enige verantwoordelijk gesteld te worden voor de malaise bij Bpost.

De oppositie interpelleerde vicepremier en minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) donderdagavond in de Kamer over de schandalen bij Bpost. Het overheidsbedrijf zou volgens intern onderzoek jarenlang de overheid te veel hebben laten betalen voor verschillende diensten. De Sutter bevestigde, na contact met Bpost, dat bijkomend onderzoek ‘aanwijzingen van onregelmatigheden’ had opgeleverd bij drie contracten: de rekeningen van de staat (de zogenoemde 679-rekeningen), het innen van boetes van buitenlandse verkeersovertreders en het in- en afleveren van nummerplaten. Eerder kwamen al onregelmatigheden bij de concessie van de krantenbedeling aan het licht.

‘Dit is niet het probleem van één dossier of één minister, en zelfs niet van één legislatuur’, zei De Sutter nog. Ze maakt daarmee meteen duidelijk dat ze niet zinnens is om alleen op te draaien voor de malaise in het overheidsbedrijf. Voor elk van die contracten is de vakminister verantwoordelijk. Zo zijn de rekeningen van de staat de verantwoordelijkheid van de vorige en huidige ministers van Financiën. Voor die ‘kassiersfunctie’ van Bpost loopt momenteel een openbare aanbesteding na jarenlang getreuzel. De aflevering van nummerplaten valt dan weer onder de bevoegdheid van de huidige en voormalige ministers van Mobiliteit, terwijl de krantenconcessie onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economie valt.

‘Nu is het moment om door te pakken en komaf te maken met mogelijk scheefgegroeide praktijken’, zei De Sutter nog. De regering besliste woensdag om een externe audit te bestellen om alle contracten met de overheid te laten onderzoeken.

Oppositielid Michael Freilich (N-VA) diende een motie in met de vraag om het parlement meer te betrekken bij het onderzoek. Josy Arens (Les Engagés) stuurde zelfs aan op een parlementaire onderzoekscommissie. Die emotionele reacties werden gecounterd door een eenvoudige motie van orde – ondertekend door alle meerderheidspartijen – waardoor werd overgegaan tot de orde van de dag.

Lees ook