De graduaatsopleiding, de brede en extra toegangspoort naar het hoger onderwijs, staat onder druk. Het aantal studenten neemt fors toe. De middelen volgen amper door ‘contractbreuk’ van de Vlaamse regering. ‘We draaien op verlies.’

Van boekhouder of programmeur tot maatschappelijk werker of leerkracht. Wie na het secundair niet naar een bachelor wil of kan doorstromen of wie zich tijdens de loopbaan wil heroriënteren, kan in Vlaanderen ...