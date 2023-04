De aard van het beest schuilt in zijn genen, concluderen wetenschappers uit de uitlezing van het DNA van 240 zoogdiersoorten. Ook de mens haalt profijt uit het onderzoek.

Bijna honderd jaar geleden werd de sledehond Balto een held. De ­Siberische husky was de leider van een span dat de levens redde van tientallen kinderen die woonden in een afgelegen nederzetting in Alaska ...