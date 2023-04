In de Soedanese hoofdstad vallen steeds meer hospitalen uit. ‘Boven op de vele gewonden vrezen we voor een cholera-epidemie’, zegt Marc Biot, operationeel directeur bij Artsen Zonder Grenzen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) luidt de alarmklok over de instorting van het gezondheidssysteem in de Soedanese hoofdstad Khartoem. Twee derde van de ziekenhuizen moest de deuren sluiten, omdat ...