Duizenden Belgische klanten Bit4you kunnen niet aan hun cryptomunten

Het Belgische cryptoplatform Bit4You, een van de oudste in ons land met meer dan 40.000 klanten, heeft zijn activiteiten stilgelegd. Daardoor staan miljoenen euro’s aan cryptomunten geblokkeerd.

Woensdag kondigde Bit4you op zijn website aan dat het verplicht is zijn activiteiten als cryptoplatform tijdelijk op te schorten. Aan de basis liggen de financiële problemen bij een van zijn belangrijkste dienstverleners: CoinLoan in Estland. Dat bedrijf beschikt niet langer over de vereiste registratie als bewaarder van cryptomunten omdat het failliet verklaard zou zijn.

‘Het werd ons meegedeeld dat op maandag 24 april 2023 in Estland een gerechtelijk bevel tot insolventie tegen CoinLoan is uitgevaardigd. (...) We begrijpen dat deze situatie bezorgdheid kan veroorzaken, maar we willen u verzekeren dat we ons uiterste best doen om deze situatie ijverig op te lossen en de belangen van onze klanten te beschermen’, staat te lezen op de website.

6,5 miljoen euro

Bit4You is sinds 2018 actief en zou, volgens zakenkrant L’Echo, 41.800 klanten tellen, die voor 6,5 miljoen euro cryptobeleggingen hadden uitstaan. Al die cryptomunten staan voorlopig geblokkeerd. ‘Om de belangen van onze klanten zo goed mogelijk te beschermen en omwille van de eerlijkheid, hebben we de uitvoering van activiteiten via het platform opgeschort’, aldus het handelsplatform. ‘Het stopzetten van alle activiteiten op het platform is een moeilijke beslissing, die we met pijn in het hart hebben genomen.’

Helemaal onverwacht komen de problemen niet. Het voorbije jaar regende het slecht nieuws rond Bit4you. Plannen om via een overname van de lege beursschelp Beluga naar de beurs te gaan, mislukten vorig jaar toen bleek dat het cryptoplatform daar via crowdfunding amper geld kon voor ophalen. Eind vorige maand raakte bekend dat bij het platform enkele bestuurders (stichters van het eerste uur) waren opgestapt en er een nieuwe ceo kwam: Benoit Seys. Bernard Lemercier werd voorzitter in plaats van José Zurstrassen.

Weg is weg

Toch blijft Bit4you hopen op een goede afloop. ‘Tot op heden hebben wij geen aanwijzingen dat de virtuele valuta’s die namens onze klanten bij CoinLoan worden aangehouden niet zullen worden teruggevorderd’, klinkt het optimistisch. ‘Wij blijven alle nodige stappen nemen om de activa van onze klanten te beschermen en te behouden, en zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen’.

Voor de duizenden Belgische klanten is het nu bang afwachten of ze ooit nog hun geld terugzien. Bij gebrek aan regels is de cryptowereld nog grotendeels het Wilde Westen, toonden faillissementen van grote cryptoplatformen zoals FTX in de VS. Voor spaargeld bij de bank is er het depositogarantiestelsel, dat spaargeld tot 100.000 euro beschermt. Maar voor cryptogeld dat geparkeerd is bij bewaarplatformen, is er juridisch geen vangnet.

