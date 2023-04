Emily Brontë (1818-1848), de mysterieuze schrijfster van Wuthering Heights, is plots alomtegenwoordig. Hoe komt dat? Om dezelfde reden waarom mensen zo gebiologeerd zijn door Elena Ferrante: de aantrekkingskracht van het raadsel.

Er is nogal wat te doen over Emily tegenwoordig. Nee, we gaan het een keertje niet over Emily in Paris hebben. De Emily die ons interesseert, dateert uit de 19de eeuw en woonde op een veel minder frivole ...