Afrikakenner Kris Berwouts overleden

De internationaal gerenommeerde Congo-expert Kris Berwouts (1963) is onverwacht overleden. ‘Ik wil rond Afrika werken op een niet-betuttelende wijze en op gelijke voet met Afrikanen.’

Berwouts werkte aanvankelijk voor 11.11.11, schreef een aantal boeken over de Grote Meren in Centraal-Afrika en was onderzoeker voor onder andere Amnesty International, de Verenigde Naties en de ontwikkelingsagentschappen van Groot-Brittannië (DFID) en de VS (USAID). Hij was ook jarenlang journalist voor MO*.

Berwouts stond bekend voor zijn scherpe en precieze analyses over landen als Congo, Rwanda en Burundi en beschikte over een uitgebreid netwerk aan contacten. Zowel topfiguren van het regime van de voormalige Congolese president Joseph Kabila als dat van huidig president Félix Tshisekedi bezorgden hem informatie die aan weinig andere journalisten werd toevertrouwd.

Maar Berwouts had vooral intense contacten met Congolese mensenrechtenactivisten en opposanten. Zo was hij een persoonlijke vriend van Floribert Chebeya, Congo’s meest vooraanstaande mensenrechtenactivist die in juni 2010 samen met zijn chauffeur is vermoord door Kabila-getrouwen.

Later had Berwouts nauwe banden met activisten van La Lucha, een politieke en sociale jongerenbeweging waarvan verschillende leden door het Kabila-regime werden gearresteerd en gefolterd.

Kritische pen

Door zijn kritische pen en contacten met opposanten kwam hij regelmatig in aanvaring met omstreden leiders als Kabila en ook de Rwandese president Paul Kagame die hem als persona non grata beschouwden. Berwouts mocht een tijdlang Congo niet binnen en zijn reisverbod voor Rwanda werd nooit opgeheven.

Berwouts was pessimistisch over de toekomst van Rwanda en ergerde zich aan het feit dat Westerse landen goede relaties onderhouden met Kagame. ‘Een gevaarlijk spel, want als Kagame sterft, is er in Rwanda geen enkele instelling die sterk genoeg is om een vreedzame machtswissel mogelijk te maken. Je kan niet eeuwig met je kont op een vulkaan blijven zitten, vroeg of laat komt er toch een uitbarsting.’

In een interview met De Standaard van 2021 vertelde Berwouts dat hij gruwelde van het superioriteitsgevoel waarmee sommige Westerse politici, diplomaten, hulpverleners en journalisten zich door Afrika bewegen. ‘In Afrika kun je relevante en bevrijdende zaken realiseren zonder voortdurend met een opgeheven vingertje te moeten rondlopen. Ik probeer de relevantie van wat mensen zeggen niet te laten afhangen van leeftijd, geslacht of kleur. Dat zorgt voor een complexloosheid die ook in Afrika goed van pas komt.’

Lees ook