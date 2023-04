Geen plaats voor zeshonderd kinderen in buitengewoon basisonderwijs Antwerpen

Het plaatsgebrek in het buitengewoon basisonderwijs in Antwerpen heeft opnieuw een triest record gebroken. Maar liefst 599 kinderen die zich registreerden via ‘Meld je aan Antwerpen’ kregen geen plaats toegewezen op een school. Ze komen terecht op een wachtlijst.

Het aantal kinderen dat geen plaats vond, is groter dan het aantal kinderen dat wel een plaats kreeg toegewezen. 599 kinderen werden teleurgesteld, op een totaal van 1.015. Dat is 59 procent. Vorig jaar ging het nog om 533 kinderen.

De cijfers van het Antwerpse LOP, het lokaal overlegplatform, maken duidelijk waar de grootste problemen zijn. Voor kinderen met een verstandelijke beperking (type 2) is de kans bijzonder klein dat ze een plaats vinden. Bij de kleuters komt 92 procent op een wachtlijst terecht. In het lager is dat zelfs 96 procent (144 leerlingen).Ook kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS, type 9) en kinderen met een gedragsstoornis (type 3), kregen meestal een ticket voor de wachtzaal. In het lager gaat het voor type 9 om 118 kinderen, op een totaal van 153.

Het plaatsgebrek in het buitengewoon onderwijs is al jaren een chronisch probleem in Antwerpen. De schoolbesturen hebben samen met de stad en de Vlaamse regering al extra inspanningen gedaan, maar die zijn op dit ogenblik ontoereikend. ‘Ieder kind heeft recht op onderwijs’, zegt Ilse De Volder, voorzitter LOP basisonderwijs. ‘Het is dan ook essentieel dat de Vlaamse overheid bijkomende inspanningen blijft leveren om voldoende capaciteit te voorzien.’

Kamperende ouders

Ook in andere Vlaamse steden kwamen de voorbije weken al signalen van plaatsgebrek en kamperende ouders. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kondigde dit weekend nog 600 extra plaatsen aan.

Voor het gewoon onderwijs is er wél goed nieuws uit Antwerpen. 98 procent van de instappers kreeg een kleuterschool uit de top drie toegewezen. Bij 89,5 procent was dat hun eerste keuze. Van de 119 kinderen die nog geen plaats vonden, gaven de ouders in 61 procent van de gevallen maar één school op.Ouders die nog geen plek vonden voor hun kind, kunnen zich proberen in te schrijven in scholen waar wel nog plaats is. Dat overzicht komt binnenkort online. ‘Een aantal kinderen zal nog gebruik kunnen maken van de noodcapaciteit’, zegt Ilse De Volder. ‘Maar jammer genoeg zal dat niet volstaat om ieder kind een plek te geven dicht bij huis.’

Lees ook