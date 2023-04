‘Dead Bank Walking’: First Republic Bank aan rand van afgrond

Na een nieuwe rampdag op woensdag – met alweer een koersverlies van 30 procent – krabbelt het aandeel FRB donderdag een beetje recht. Toch zijn analisten somber over de toekomst van de Amerikaanse bank.

Is er nog een toekomst voor de Amerikaanse First Republic Bank? Dat is wat steeds meer beleggers zich afvragen. Nadat het aandeel van de regionale bank uit San Francisco dinsdag al de helft van zijn beurswaarde had verloren, ging er woensdag nog eens 30 procent vanaf. Van de 23 miljard dollar beurswaarde eind januari, was er bij de openingsbel op donderdag nog amper 660 miljoen dollar over.

De vrees dat FRB niet zelfstandig kan overleven, neemt daardoor almaar toe, ook al krabbelde de beurskoers van de geslagen bank donderdag bij aanvang van de handel een beetje recht (plus 11 procent). Veel meer dan een zogenaamde ‘dead cat bounce’ zien de meeste financiële experten daar niet in. Het lijkt er volgens hen sterk op dat de geplaagde bank overheidssteun nodig zal hebben, maar het is de vraag of die er komt.

Mark Zuckerberg

Waarom? Door de oplopende rente lijkt het zakenmodel van de regionale Amerikaanse bank volledig in duigen te liggen. FRB leende namelijk aan flinterdunne marges massaal geld uit aan rijke klanten, in de hoop dat die daarna hun spaarcenten bij de bank zouden onderbrengen. Een voorbeeld spreekt boekdelen. Niemand minder dan Facebookoprichter Mark Zuckerberg zou op die manier een dertigjarige hypotheek hebben afgesloten voor zijn huis van 6 miljoen dollar in Palo Alto. En dat tegen een rente van amper 1,05 procent.

Het gewaagde zakenmodel werkte toen de rente laag stond, maar komt nu door de opeenvolgende renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, als een boemerang terug. Want door die oplopende rente is de gigantische portefeuille hypotheken die First Republic Bank jarenlang verstrekte tegen zeer lage winstmarges, plots veel minder waard geworden.

Zombiebank

Tegelijk kreeg FRB nog een zware klap te verwerken. Omdat alles boven 250.000 dollar aan spaargeld in de VS niet verzekerd is via een depositogarantie, zijn de meeste rijke klanten inmiddels met hun overtollige spaargeld gevlucht naar grotere banken. Vorig kwartaal haalden ze ruim 100 miljard dollar weg bij de bank. FRB zag de spotgoedkope financieringslijn plots volledig in rook opgaan. Omdat de bank zich nu tegen veel hogere marktrentes elk dag opnieuw moet financieren op de kortetermijnmarkt, vrezen veel experten dat winst maken er voor de regionale bank niet meer inzit. Zelfs volgens The Economist is FRB inmiddels een zombiebank geworden.

Bestuurders hopen nu dat FRB wordt overgenomen door een of meerdere van de elf rivaliserende regionale banken die First Republic recent nog een miljardenlening toestopten, maar die banken zouden daarvoor overheidsgaranties vragen van toezichthouder FDIC. Eerder waren er al contacten met het Witte Huis en de Amerikaanse centrale bank, meldde donderdag onder meer The Financial Times. Voorlopig lijkt de Amerikaanse overheid weinig happig op een zoveelste redding van een bank. De hele sector kijkt mee en mogelijk zitten er nog kleine regionale Amerikaanse banken in de wachtkamer.

