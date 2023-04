‘Met Zuhal Demir heb je geen PVDA meer nodig’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Ontwapenen (1)

Koen Geens (CD&V) deed vandaag een ‘warme’ oproep op Twitter aan zijn collega-politici om ‘dringend te ontwapenen, aub’. De afgelopen weken werd het politieke debat soms heel hard en persoonlijk gespeeld, merkt de voormalige vicepremier op. ‘Het zijn zware tijden voor de politieke vrije meningsuiting. Een Europarlementariër voor Vlaams Belang noemde de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een “asielheks” en de omgeving van een ontslagnemend staatssecretaris vergeleek een parlementslid met nazi’s.’ Geens hekelde het populisme waarbij iedere tegenstander een vijand is die ‘kapot’ gemaakt moet worden. Het valt af te wachten of zijn woorden weerklank zullen krijgen.

Toren van Pisa

De ontwerpplannen van het nieuwe stadhuis op de Grote Markt in Leuven zijn klaar. BurgemeesterMohamed Ridouani (Vooruit) draagt het gebouw hoog in het vaandel. ‘Het stadhuis is onze Toren van Pisa: het is het belangrijkste en mooiste gebouw van de stad’. Vooral het nieuwe antichambre, dat links van het huidige stadhuis zal komen, valt op door zijn achthoekige vorm. Maar wie de foto van de toekomstige constructie heeft gezien, zal de vergelijking met de Toren van Pisa niet snel maken.

Ontwapenen (2)

De oproep van Koen Geens is alvast niet tot bij Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) en Vlaams-Parlementslid Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) geraakt. Demir vindt dat Open VLD ‘twee maten en twee gewichten’ hanteert tegenover de kwestie van ongeoorloofde staatssteun. Open VLD is volgens Demir namelijk wel voorstander van de terugvordering van overdreven staatssteun aan Bpost, maar wil niet dat de Vlaamse regering ‘ongeoorloofde’ staatssteun stopzet voor de groenestroomcertificaten. ‘Open VLD zwalpt’, zegt ze.

‘Ik vraag mij af of ze als minister van Justitie wel op haar plaats zit’, bijt Open VLD-fractieleider Schiltz terug. Volgens hem staat Open VLD op de rem omdat bij het plan van Demir ook scholen, rusthuizen, kmo’s en bedrijven gestraft zullen worden. Zuhal Demir wil namelijk de groenestroomcertificaten van 200 grote bedrijven afnemen, maar uit advies van de Raad van State zou blijken dat haar plan meer dan 2.000 bedrijven treft. Waaronder dus ook bedrijven die steeds de regels hebben gevolgd, aldus Schiltz. ‘Het is frappant hoe Zuhal Demir ondernemers die de regels volgden op één lijn zet met een staatsbedrijf dat mogelijk fraudeerde. Zo heb je geen PVDA meer nodig.’ Tot zover de warme de oproep tot ontwapening.

