Oostends woonzorgcentrum van Orpea geschorst na aanhoudende problemen

James Ensor, een woonzorgcentrum in Oostende, mag zes maanden lang geen nieuwe bewoners opnemen. Het centrum stond al een tijd onder verhoogd toezicht, maar kreeg de problemen niet opgelost.

James Ensor in Oostende is onderdeel van de Franse woonzorggroep Orpea. Het woonzorgcentrum stond al meer dan een jaar onder verhoogd toezicht. Omdat er geen verbetering kwam, heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid nu beslist om de vergunning van het centrum te schorsen voor zes maanden. Dat betekent dat er geen nieuwe bewoners meer mogen worden opgenomen. De huidige bewoners kunnen wel in het centrum blijven. Volgens Joris Moonens, woordvoerder van Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG), is de levenskwaliteit voor die bewoners gewaarborgd: ‘Er is geen acuut gevaar.’

Tekorten onder handen nemen

Dat James Ensor al een tijd op de radar van de zorginspectie stond, heeft alles te maken met een tekort aan personeel. Daardoor waren er onvoldoende garanties dat medicatie veilig toegediend kan worden aan de bewoners. AZG wilde het centrum eigenlijk in januari al schorsen, maar het centrum tekende bezwaar aan. ‘We hebben veel geïnvesteerd in onze zorg’, zegt directeur Martine Vandekinderen. ‘We hebben onze infrastructuur aangepakt, meer personeel aangenomen en we hebben onze zorg beter geregistreerd.’

Maar dat alles volstond niet, oordeelt AZG nu. ‘De tekorten bleven aanhouden. We moesten maatregelen nemen.’

Tijdens de schorsing zal de inspectie het woonzorgcentrum blijven bezoeken. Als de situatie na zes maanden beter is, vervalt de schorsing. Als dat niet het geval is, kan ze verlengd worden. In het ultieme geval moet het woonzorgcentrum de deuren sluiten. ‘Maar dat proberen we echt te vermijden’, zegt Moonens. ‘Het is niet evident voor bewoners van die leeftijd om nog te moeten verhuizen.’

Wantoestanden bij Orpea

James Ensor sluit aan in een intussen lange rij van woonzorgcentra van de groep Orpea die door de Vlaamse overheid aan banden zijn gelegd (zie kaart). Ook woonzorgcentrum De Hoef in Hulshout werd recent geschorst. Vorige maand werd de erkenning van een woonzorgcentrum van Orpea in Antwerpen zelfs helemaal ingetrokken. Daar moet het centrum sluiten.

‘Na de berichten over wantoestanden in woonzorgcentra van Orpea in Frankrijk zijn we een versnelling hoger geschakeld’, zegt Moonens. ‘We hebben opnieuw inspecties gedaan om een actueel beeld te krijgen van de Orpea-groep.’ De lange lijst aan schorsingen en intrekkingen is daarvan het gevolg.