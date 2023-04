In een Twitter-video heeft de voormalige Fox-ster voor het eerst gesproken na zijn ontslag van vorige maandag. Hij ging niet in op zijn vertrek, maar klaagde het publieke debat in de Verenigde Staten aan.

Met xenofobe en racistische uitspraken in het primetimeprogramma Tucker Carlson Tonight werd Tucker Carlson bijzonder populair en een van de grootste sterren van Fox News. Maandag verliet hij de zender zonder uitleg. In de media gaan geruchten dat Carlson op persoonlijk bevel van Fox-eigenaar Rupert Murdoch werd ontslagen.

Woensdag deelde Carlson een cryptische video van twee minuten op zijn Twitter-account. Het valt hem op hoe aardig sommige mensen zijn ‘als je een paar dagen afstand neemt van al het lawaai.’ En hij zegt: ‘Bovendien zijn de meeste tv-debatten ongelooflijk dom. Ze zijn volkomen irrelevant. Ze betekenen niets.’

Volgens Carlson gaan de debatten te weinig over ‘de grote onderwerpen die onze toekomst bepalen. Oorlog, burgerlijke vrijheden, opkomende wetenschap, demografische verandering, macht van bedrijven, natuurlijke grondstoffen. Debatten daarover zijn niet toegelaten in de Amerikaanse media. Waar vind je nog Amerikanen die ware dingen zeggen? Er zijn niet veel plaatsen over, maar er zijn er een paar en dat is genoeg. Zolang je de woorden kunt horen, is er hoop. Tot gauw.’

Lees ook