Oliesancties tegen Rusland: een lekke emmer

De olie-inkomsten van Rusland lijden onder de internationale sancties. Maar ­tegelijk worden, vooral in het ­Verre Oosten, die sancties ­geschonden.

Een rapport van de Kyiv School of Economics geeft een stand van ­zaken over de impact van de sancties op de Russische olie-uitvoer ­tijdens de eerste drie maanden van dit jaar. Het Europese embargo op de invoer van Russische olie via tankers en prijsplafonds voor ruwe olie (60 dollar per vat) en olieproducten (90 dollar per vat) zijn nog niet zo lang van kracht. Zo is de maximumprijs voor Russische olieproducten pas op 5 februari van dit jaar ingegaan.

Een analyse van de goederenuitvoercijfers van de Bank van Rusland geeft aan dat het land al heel wat inkomsten is misgelopen tijdens de eerste drie maanden van 2023. De waarde van de totale ­goederenuitvoer lag tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 28 procent ­lager dan de laatste drie maanden van 2022. Het gaat om een bedrag van net geen 40 miljard dollar. De lagere olie-inkomsten zijn een combinatie van kleinere volumes, lagere prijzen en grotere prijskortingen.

Die prijskortingen lopen wel sterk uiteen, meldt het rapport. De prijs van een vat Russische olie, uitgevoerd via havens op het Europese continent, lag de afgelopen maanden 20 tot 25 dollar onder het peil van november. Voor de olie die uitgevoerd werd via havens in het Verre Oosten was dat minder dan 10 dollar.

Bewijzen is lastig

Een bijkomende vaststelling is dat de gemiddelde prijs van Russische olie die uitgevoerd wordt via de belangrijkste uitvoerhaven naar het Verre Oosten (Kozmino) 73 dollar per vat bedraagt. Dat is een heel eind boven het prijsplafond van 60 dollar dat de G7, de groep van de zeven grootste westerse economieën, hebben opgelegd. Het geeft aan dat een groot deel van de oliehandel in het Verre Oosten geen rekening houdt met het prijsplafond.

De auteurs van het rapport wijzen erop dat rederijen uit de G7-landen en de EU die in het Verre Oosten actief zijn wellicht de sancties schenden omdat ze Russische olie vervoeren die boven de ­plafondprijs is verkocht. Harde ­bewijzen leveren over welke scheepvaartbedrijven zich daaraan bezondigen is lastig, voegen ze eraan toe.

