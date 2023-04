Jerry Springer, die jarenlang een van de meest controversiële talkshows op de Amerikaanse tv presenteerde, is overleden. Dat meldt zijn familie.

Jerry Springer presenteerde 27 jaar lang The Jerry Springer Show, een van de meest sensationele, veelbesproken en best bekeken talkshows uit de Amerikaanse tv-geschiedenis. Hij overleed donderdag in Chicago. Springer werd 79.

Later meer.