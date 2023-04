Woensdagavond vroeg presentator Gert Verhulst zijn tafelgasten om te stemmen over de ruil van Olivier Vandecasteele tegen een veroordeelde Iraanse terrorist. Het fragment lokt heel wat kwade reacties uit.

‘Tijd om wat actuavragen te overlopen en te antwoorden met een simpele “ja” of “nee”’. De rubriek is dagelijkse kost in de Tafel van vier. Woensdagavond stak presentator Gert Verhulst meteen van wal: ...