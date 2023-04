Republikeins Huis stemt voor verhoging schuldenplafond VS, ligt op ramkoers met Biden

De Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben een wetsvoorstel aangenomen dat het schuldenplafond van de regering verhoogd. Om de verhoging te bekostigen wordt het bedrag dat de overheid jaarlijks uitgeeft voor de komende tien jaar bevroren.

Dat is zeer tegen de zin van president Joe Biden, die fel tegen de voorgestelde bezuinigingen is.

Het voorstel werd met 217 stemmen voor en 215 tegen door het Huis geloodst en moet nog door de Senaat goedgekeurd worden. Daar hebben de Democraten sinds de midterms van eind vorig jaar de meerderheid en zij scharen zich hoogstwaarschijnlijk achter Biden. Die ziet liever dat het schuldenplafond verhoogd wordt, zonder dat daar bezuinigingen tegenover staan.

De Republikeinen lijken met het voorstel vooral onderhandelingen met Biden te willen forceren. Kevin McCarthy, de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, had begin februari al een ontmoeting met de president over een verhoging van het schuldenplafond, maar daar kwam geen akkoord uit. McCarthy liet toen wel weten dat de twee ‘een goed gesprek’ gehad hadden en dat hij optimistisch was dat ze er uit zouden komen.

Vervolgens kreeg hij zijn partijgenoten niet op een lijn, want Republikeinen zijn van oudsher geen voorstander van het verhogen van het plafond. Pas na weken onderhandelen binnen de partij kon McCarthy het wetsvoorstel dat nu is goedgekeurd presenteren.

Biden heeft zelf nog niet officieel gereageerd op de goedkeuring, maar een woordvoerder van het Witte Huis liet woensdagavond (lokale tijd) weten dat de president ‘duidelijk gemaakt [heeft] dat dit wetsvoorstel geen kans maakt om een wet te worden’.

Het schuldenplafond beperkt het bedrag dat de Amerikaanse overheid mag lenen om de uitstaande rekeningen te betalen. Deze limiet moet om de zoveel jaar opgetrokken worden, omdat de regering structureel meer geld uitgeeft dan er binnenkomt.

Op dit moment ligt het schuldenplafond op 31,4 biljoen dollar (28,4 biljoen euro). Met het Republikeinse voorstel zou dit 58 biljoen dollar worden. De huidige limiet is al in januari verlopen, maar het ministerie van Financiën houdt de geldstroom met boekhoudkundige acrobatiek in gang. Als het plafond niet wordt verhoogd kan de Amerikaanse overheid in augustus zonder geld komen te zitten.

