Eilandbewoners hebben het niet makkelijk. En dan gaat het eens niet over de Brexit. Een stijgende zeespiegel, bodemerosie, de lokale economie, maar ook sociale isolatie, het zijn complexe factoren die het leven er zo kwetsbaar maken. Deze vier fotografen zochten deze insulaire gemeenschappen en ecosystemen op, nu ze er nog zijn. De beelden zijn in de expo ‘Melting Islands’ nog tot 8 juli te zien in Hangar in Elsene.