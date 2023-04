Warmtepompen zijn voor Europa een cruciale technologie om van het gas af te raken en klimaatneutraal te worden. Dat met Viessmann een belangrijke Duitse producent in Amerikaanse handen komt, bezorgt de Duitse overheid kopzorgen.

Olaf Scholz stak zijn trots niet onder stoelen of banken, toen hij vorige zomer op bezoek was bij de warmtepompafdeling van Viessmann in de Eder-vallei. De Duitse bondskanselier was tevreden om er de ...