Het Iraanse regime stelt publiekelijk dat ons land om een gevangenenruil heeft gevraagd, maar Olivier Vandecasteele blijft in een Iraanse cel. In de Kamer heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) enkele vragen gekregen over de zaak. Hij bevestigt dat ons land om de overdracht heeft gevraagd, maar wil niet gegijzeld worden door ‘staatsterrorisme’. Voorts bleef hij vrij discreet om de onderhandelingen niet te torpederen.

Al meer dan 420 dagen wacht ngo-medewerker Olivier Vandecasteele in de beruchte Evin-gevangenis van Iran op zijn vrijlating. Na een schijnproces werd hij veroordeeld tot veertig jaar cel en 74 zweep­slagen. De enige realistische kans op een vrijlating lijkt de ‘Iran-deal’: een ruil met de hier tot twintig jaar cel veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi. Het Grondwettelijk Hof heeft die deal bekrachtigd, alleen blijft het wachten op de effectieve uitvoering. Dat laatste draait voorlopig in de soep, gezien de moeilijke diplomatieke context en de internationale spanningen.

‘Ik heb aangedrongen op de onmiddellijke vrijlating en afwachting daarvan op een verbetering van zijn detentievoorwaarden’, sprak de premier. ‘Olivier Vandecasteele verblijft in Iran in onmenselijke omstandigheden. Het regime probeert ons te chanteren op de kap van onschuldige personen. Laten we dat Iran niet gunnen. Olivier Vandecasteele zit onschuldig in de cel en dat is regelrechte foltering. We willen hem zo snel mogelijk terughalen, de oppositie en de regering kunnen hiervoor samenwerken.’

‘Schurkenstaat’

Woensdag kwam het nieuws dat een woordvoerder van het Iraanse regime stelde dat ons land om een uitwisseling had gevraagd. ‘Zoals wij gevraagd hebben voor onze ­diplomaat Assadi’, aldus agentschap Reuters. Een nakende ruildeal leek op til, maar dat is helemaal nog niet aan de orde. ‘Dit ­bericht klopt niet, het is van een schurkenstaat die gespecialiseerd is in het afleggen van valse verklaringen, om te manipuleren en verwarring te zaaien op de kap van een onschuldige landgenoot en zijn ­familie’, reageerde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) meteen.

