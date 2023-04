Zooey Zephyr, een transgenderpolitica, wordt verbannen uit het Huis van Afgevaardigden in Montana. De uitzonderlijke beslissing komt er na haar opmerkingen over transgenderkwesties in het debat in het Huis. Bekijk haar toespraak in de video hierboven.

Democrate en transgenderpolitica Zooey Zephyr wordt tot 5 mei en dus tot het einde van de legislatuur verbannen uit de kamer. De stemming mondde uit op een 68 tegen 32 in een door de Republikeinen gecontroleerde kamer. Zephyr mag tot dan wel nog stemmen, alleen gebeurt dat vanaf heden vanop afstand.

De verbanning komt er na haar felle opmerkingen tijdens een zitting op 18 april. Als reactie op het debat over een wetsvoorstel dat hormoonbehandelingen en chirurgische zorg voor transseksuele minderjarigen zou verbieden, riep ze ‘er kleeft bloed aan jullie handen’ naar de Republikeinse aanwezigen. Dat schrijft de Amerikaanse krant The New York Times.

In een video is te zien hoe Zephyr zichzelf verdedigt voordat ze de kamer verlaat. ‘Als de voorzitter me vraagt om me te verontschuldigen, vraagt hij mij eigenlijk om te zwijgen terwijl mijn gemeenschap geconfronteerd wordt met wetsvoorstellen die ons het leven kosten. Hij vraagt mij om medeplichtig te zijn aan de uitroeiing van onze gemeenschap door deze wetgevende macht.’

Kelley Robinson, voorzitter van de Human Rights Campaign, een van de grootste lgbtq-belangengroepen van het land, zei in een verklaring dat de verbanning in Montana ‘deel uitmaakt van een zeer verontrustende trend’. ‘Leidinggevenden straffen mensen omdat ze hun stem gebruiken om te protesteren tegen discriminerende en gevaarlijke wetgeving’, citeert The New York Times.

De afgelopen jaren hebben de Republikeinen wetsvoorstellen ingediend om het leven van transgenderjongeren te reguleren. Die voorstellen moeten beperkingen opleggen aan de toiletten die ze mogen gebruiken, de sportteams waarvan ze lid mogen worden en de medische zorg die ze mogen ontvangen. Republikeinen zien de zorg voor transseksuelen als schadelijk en experimenteel en beargumenteren dat jonge mensen er niet mee mogen beginnen voordat ze volwassen zijn.

