Het mysterie van de verborgen uil

Franse schattenjagers zoeken zich al dertig jaar suf. Waar, o waar verstopte Régis Hauser het uiltje van 150.000 euro?

In de nacht van 23 april 1993 stond ­ergens in Frankrijk een man een put te delven, naar eigen zeggen tot zijn handen bloedden, en legde er een bronzen beeld van een uil in. Na gedane arbeid, vertelde hij achteraf aan de krant Libération, sprong hij in zijn auto, reed een heel eind en ging in een café ontbijten. ‘Toen ik in de spiegel keek, herkende ik mezelf amper. Verfomfaaid, bedekt met aarde.’

Een foto die Yvon Crolet ergens in Frankrijk maakte, met aantekeningen op basis van de raadsels in het boek. Foto: Yvon Crolet

De man die door Libération was ­geïnterviewd, heette Max Valentin. ­Reden voor het gesprek was een boekje dat hij net uit had. In Sur la trace de la chouette d’or zijn elf complexe raadsels verzameld. Wie ze kon oplossen, kende de vindplaats van de bronzen uil en won een identiek beeld, maar dan van goud en zilver en belegd met robijnen en diamanten. Waarde: 150.000 euro.

Zo begon een van de langste schattenjachten van deze tijd. Duizenden goudzoekers hebben zich er de voorbije dertig jaar het hoofd over ­gebroken, maar de uil blijft spoorloos. Wat we intussen wel zeker weten: Max Valentin was een pseudoniem voor Régis Hauser, schrijver, gerenommeerd puzzelontwerper en bedenker van wel meer schattenjachten. Ook bewezen: de gouden uil ­bestaat en is in het bezit van Michel Becker, die het raadselboek van illustraties voorzag.

Chouetteuse Elisa, gefotografeerd in haar camper, hier in Saint-Maurice-de-Rémens, bij het kasteel waar Antoine de Saint-Exupéry opgroeide.

Een beeld dat Emily Graham ‘Verschijn’ doopte.

Aan Hauser kunnen we niks meer vragen, hij stierf in de nacht van 23 april 2009, dag op dag zestien jaar nadat hij ergens een put had gegraven. Nog één iemand weet waar de uil ligt: Hausers advocaat, die het geheim in een kluis bewaart. En de chouetteurs, de uilen­jagers, zij ploegen voort.

De Britse fotografe Emily Graham (°1983) volgde er enkele voor haar jongste project, The blindest man, ­genoemd naar een van de aanwijzingen in het boekje, een variant op het spreekwoord ‘er is niemand zo blind als zij die niet willen zien’.

De bekende Franse jager Meteor (een pseudoniem). Hij vond Le trésor d’Orval, een schat die Régis Hauser in 1997 had verborgen. Volgens velen heeft Meteor de meeste kans om de uil op te sporen.

Ergens in Parijs.

‘De trap.’

Of de uil gevonden wordt, is bijzaak voor Graham. ‘Wat me echt boeit, is het gegeven obsessie en de verschillende manieren waarop dat zich manifesteert in ons leven’, vertelde ze onlangs aan The Guardian. Via schattenjachten kan ze het thema op een speelse manier ­verkennen. ‘Hoe mensen zich volledig kunnen verliezen in die zoektocht, het heeft iets kinderlijks, en dat vind ik aantrekkelijk. Er spreekt een verwondering en een verbeelding uit waar in het volwassen leven amper nog plaats voor is.’

Cédric Delepaut maakte deel uit van de oorspronkelijke groep uilenjagers. Na een onderbreking van tien jaar nam hij de jacht weer op. De bivakmuts en clownsneus dienen als vermomming om anoniem te blijven voor andere jagers.

Ze ziet ook een link met de fotografische praktijk. ‘Ik dacht al een tijdje na over de subjectiviteit van het kijken en hoe de foto’s die ik maakte beïnvloed werden door wat ik had gelezen over een plek of een onderwerp.’ De schattenjagers, die elk hun eigen verhaal ­maken bij de raadsels en aanwijzingen, gaven haar een kader. Graham volgde hen op hun routes, die vaak totaal ­tegenstrijdig waren, en zocht naar beelden. ‘Ik liet mijn blik leiden door wat zij me verteld hadden. Mijn ervaring van de landschappen werd gekleurd door hun interpretaties, hun misrekeningen en doodlopende straatjes. In de documentairefotografie wordt de fotograaf vaak beschouwd als iemand die de waarheid najaagt en uiteindelijk ook vastlegt. Veel critici staan daar sceptisch ­tegenover en wijzen op de onvermijdelijke partijdigheid van de fotograaf.’ Die discussie wou Graham in dit werk integreren.

‘Het zwarte woud’, Frankrijk.

Celine, thuis na de jaarlijkse conventie van de chouetteurs in 2018. Ze is naar eigen zeggen verslaafd aan de puzzel.

‘De telefooncel.’

Wat deze saga ook vertelt: ‘Life is a journey, not a destination’, om met Ralph Waldo Emerson te spreken. ‘Bij een chouetteuse die ik ontmoette, kleurde de zoektocht haar hele manier van kijken naar de wereld. Ze kan daar prachtig over vertellen, over waarnemen, zoeken naar tekens en betekenis.’

‘The blindest man’ is uitgegeven bij Void.

