Plopsa maakt vaart met opkuis: volledige top ontslagen

Pretparkgroep Plopsa ontslaat de financieel directeur en nog vier kaderleden. Daarmee is na ceo Steve Van den Kerkhof nu ook de volledige top van het bedrijf aan de kant geschoven.

De pretparkgroep Plopsa is in sneltempo het management aan het vervangen. Dat kwam in opspraak door stevige klachten over de toxische managementstijl van ceo Steve Van den Kerkhof. Plopsa-eigenaar Studio 100 liet advocaat Christine Mussche daarop een rapport maken. De feiten over grensoverschrijdend leiderschap waren te fors, waardoor Studio 100 Van den Kerkhof moest ontslaan. Studio 100-voorzitter Koen Clement nam tijdelijk over als ceo.

Uit het rapport bleek dat niet alleen Van den Kerkhof zich schuldig maakte aan toxisch leiderschap. Ook de commercieel directeur moest gaan. De Tijd berichtte dat nog vijf mensen aan de top nu moeten vertrekken. Dat nieuws werd door het bedrijf aan ons bevestigd. Het gaat om de financieel directeur (cfo) die ook al eerder genoemd werd in de zaak, twee andere directeurs en twee managers. Met het ontslag van de cfo is de top drie van het bedrijf nu volledig gezuiverd. Enkele voormalige kaderleden die zich slachtoffer voelen van Van den Kerkhofs emanagementpraktijken startten nu ook juridische acties tegen hem.

Plopsa kondigde ook al een eerste vervanger aan. Xavier Verellen wordt de nieuwe commerciële directeur. Hij heeft een verleden als directeur bij DPG Media en had in die functie al nauw contact met Plopsa. Hij schrijft ook columns over management en wielrennen voor onder andere de site Business.am.

