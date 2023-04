Energieprijzen doen inflatie verder dalen

De Belgische inflatie is in een half jaar tijd gehalveerd. Energie wordt snel goedkoper, en de prijsstijgingen van voedsel hebben hun piek bereikt.

Voor de Belgische consument was het leven in april 5,60 procent duurder dan een jaar geleden. Het cijfer ligt aanzienlijk lager dan de maand voordien, toen het uitkwam op 6,67 procent. In vergelijking met het hoogtepunt, in oktober vorig jaar, is er zelfs sprake van een ruime halvering.

Naar de oorzaak van de dalende inflatie is het niet lang zoeken. De energieprijzen zijn aan het dalen en liggen nu aanzienlijk lager dan vorig jaar. Daardoor is de energieinflatie nu negatief. In april betaalden we 17,08 procent minder voor energie dan een jaar geleden. Aardgas is zelfs 62,1 procent goedkoper dan in april vorig jaar, en 32,7 procent goedkoper dan een maand geleden. Omdat energie een belangrijke kostenpost is, heeft dat een sterke impact op het totaalcijfer.

Daar staat tegenover dat voeding de afgelopen 12 maanden wel aanzienlijk duurder is geworden. Maar het goede nieuws is dat ook de voedingsinflatie over zijn piek heen is. We zijn nu 16,64 procent meer kwijt voor de boodschappen. Dat is veel, maar minder dan vorige maand. Toen was het 17,02 procent.

Het inflatiecijfer is dus vooral het resultaat van dalende energieprijzen en stijgende voedingsprijzen. Daarbij weegt de eerste factor maand na maand zwaarder door, vandaar dat het totaalcijfer daalt. Belangrijk is dat in april ook de kerninflatie is gedaald, al gaat het om een lichte afname. Dit cijfer houdt geen rekening met volatiele elementen als energie en verse voeding. Omdat het de onderliggende trend van de prijsontwikkelingen beter weergeeft, wordt vooral met dit cijfer rekening gehouden voor het aanpassen van de rente.

Ook de gezondheidsindex is in april gedaald. Die wordt dan weer gebruikt om te bepalen wanneer de lonen en uitkeringen worden verhoogd. De daling betekent dat een verhoging er voorlopig niet inzit. Het punt dat bereikt moet worden om de ambtenarenlonen met 2 procent op te trekken, komt verder weg te liggen in plaats van dichterbij.

Lees ook