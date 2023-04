Leden Noord-Franse bende krijgen tot 9 jaar cel voor home-invasions en diefstal luxehorloges Bart Versluys

Vijf Noord-Franse mannen kregen donderdag in Gent celstraffen tot 9 jaar opgelegd voor twee gewelddadige home-invasions en de diefstal van luxehorloges van bouwpromotor Bart Versluys en Miguel Dheedene. De rechtbank had het over ‘extreem zwaarwichtige feiten’.

In een villawijk in Sint-Amandsberg bij Gent gebeurden begin 2022 twee gewelddadige home-invasions. In één week tijd vielen gemaskerde criminelen twee keer dezelfde woning in de Johannes Hartmanlaan binnen. Telkens waren de dochters getuige of slachtoffer van de feiten.

Na de eerste home-invasion konden twee daders in de buurt opgepakt worden. Enkele maanden later werd een derde verdachte aangehouden. Die wordt door het parket als spilfiguur in het verhaal beschouwd. Later werden nog eens twee andere verdachten geïdentificeerd, één daarvan is spoorloos.

Het gaat om Noord-Fransen, die ook gelinkt worden aan twee gewelddadige diefstallen van luxe horloges bij ondernemer Bart Versluys en zakenman Miguel Dheedene. Vier van de vijf verdachten spelen voor dezelfde Noord-Franse voetbalploeg.

Negen jaar celstraf

De vijf werden donderdag door de Gentse rechtbank veroordeeld voor de diefstallen met geweld met de verzwarende omstandigheid dat het binnen de context van een criminele organisatie gebeurde.

De trainer van de voetbalploeg werd veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. Hij wordt beschouwd als de leider van de bende en was volgens de rechter betrokken bij de eerste home-invasion en de twee horlogediefstallen. Voor de tweede home-invasion volgde de vrijspraak.

Twee voetballers werden veroordeeld tot zes en vijf jaar celstraf voor hun aandeel in de eerste home-invasion. De twee andere beklaagden kregen zeven jaar, bij verstek en vier jaar celstraf voor hun rol bij de twee horlogediefstallen. Alle celstraffen zijn effectief.

Schadevergoeding

In een vonnis van tachtig pagina’s omschrijft de rechter de feiten als ‘extreem zwaarwichtig, waarbij minderjarigen niet ontzien werden’. ‘De trainer wordt beschouwd als aanstoker, maar de echte bovenbouw heeft het onderzoek niet kunnen bovenhalen’, klinkt het vonnis.

Het gezin uit Sint-Amandsberg kreeg een schadevergoeding van enkele duizenden euro’s toegekend. Voor Miguel Dheedene en Bart Versluys werd een provisioneel bedrag van 185.250 euro en 265.000 euro toegekend als schade. Dat stemt overeen met de aankoopwaarde van de horloges.

