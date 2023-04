Motorolie nieuwe wapen actievoerders Delhaize en Russische raketten bombarderen Oekraïense havenstad

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1 Europa verplicht duurzaam tanken voor vliegtuigen

Europa bereikte een akkoord om duurzame brandstof te verplichten in de luchtvaart. Het gaat om alternatieven voor kerosine die minder CO2 uitstoten. Lidstaten en het Parlement moeten nog finaal groen licht geven. De duurzame brandstof is onmisbaar om de klimaatdoelen te halen en maatschappijen als Air France-KLM en Brussels Airlines mengen ze vandaag al bij de kerosine. Lees meer >

2 Begeleider sterft na val van deathride tijdens jongerenevenement

Op het jongerenevenement de Grote Happening in Zwevegem is een jongeman van 24 jaar om het leven gekomen. Tijdens een afdaling met de deathride, waarmee hij via een stalen kabel vanuit een toren kon afdalen, maakte hij een fatale val. Het is nog onduidelijk wat de val veroorzaakte. Het parket heeft een onderzoek geopend. Lees meer >

3 Motorolie is het nieuwe wapen van actievoerders bij Delhaize

Nadat de rechtbank stakingsposten heeft verboden, hebben actievoerders in de nacht van woensdag op donderdag motorolie voor de deur van vijf Brusselse Delhaize winkels uitgegoten. De actie is opgeëist door activisten van het collectief ‘dHELLaize’. Lees meer >

4 Russische raketten bombarderen Oekraïense havenstad Mykolajiv

De zuidelijke Oekraïense havenstad Mykolajiv is vannacht onder vuur genomen door Russische raketten. Daarbij is zeker één iemand omgekomen en raakten 23 mensen gewond. De stad is in het verleden al herhaaldelijk doelwit geweest van bombardementen. Lees meer >