De zuidelijke Oekraïense havenstad Mykolajiv is vannacht onder vuur genomen door Russische raketten. Daarbij is zeker één iemand omgekomen. Nabij Cherson kwam opnieuw een journalist om.

Dat meldt de Oekraïense president Volodomir Zelenski. Zijn bewering wordt gestaafd door videobeelden waarop de vernielingen te zien zijn. Op Telegram meldt de president dat er ook 23 mensen gewond zijn geraakt, waaronder een kind.

Zelenski zegt dat er vier Kalibr-raketten zijn afgevuurd vanop een schip op de Zwarte Zee. ‘De precisiewapens waren gericht op woningen, een historisch gebouw en een appartementsgebouw.’

Mykolajiv is een havenstad in het zuiden, in de omgeving van Cherson. De stad is in handen van gebleven van de Oekraïeners, en is in het verleden al herhaaldelijk het doelwit geweest van grootschalige bombardementen. Bij aanvang van de oorlog woonden in de stad 470.000 mensen.

Journalist gedood

Woensdagavond werd in de omgeving van Cherson een Oekraïense journalist gedood door Russische schutters. Bogdan Bitik werkte in de oorlog als ‘fixer’, iemand die journalisten doorheen oorlogsgebied gidst. Hij was op weg met de Italiaanse reporter Corrado Zunino van de krant La Repubblica, die zelf ook werd neergeschoten.

Sinds het begin van de oorlog zijn in Oekraïne al acht journalisten gedood, en 19 gewond geraakt. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Kuleba zegt in een reactie dat het de Russen ‘niets kan schelen of je Russisch, Italiaans of Oekraïens bent. Ze schieten gewoon.’

