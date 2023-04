Luca Brecel treft haalbare tegenstander in halve finale WK snooker

Luca Brecel speelt zijn halve finale op het WK snooker tegen de Chinees Si Jiahui. Voor beiden is het de eerste halve finale uit hun carrière.

Het WK snooker begint vandaag aan de halve finales. Daarvoor wordt The Crucible in Sheffield, waar het evenement plaatsvindt, omgebouwd: tot en met de kwartfinales werd op twee tafels gespeeld, vanaf nu wordt er met één tafel gespeeld.

Luca Brecel opent vanmiddag, vanaf 14 uur. De Limburger, die eerder drievoudig wereldkampioen Mark Williams en zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan uitschakelde, begint om 14 uur aan zijn duel met de Chinees Si Jiahui.

Thriller

Voor beiden is het de eerste halve finale uit hun WK-carrière. Brecel had nog nooit eerder een WK-match gewonnen, maar nu staat de teller dus al op drie. Si Jiahui, amper 20, is een debutant op het hoogste toneel. Hij versloeg Anthony McGill in zijn kwartfinale, na een ware thriller. De wedstrijd duurde tot na middernacht, Si Jiahui won uiteindelijk met 13-12. Nipter kon niet. Hij leek op weg naar verlies, maar keerde de situatie om.

Si Jiahui, die terugkeerde naar het hoogste niveau nadat hij daaruit door tegenvallende resultaten was weggevallen, is de nummer 80 van de wereld. In theorie is hij dus een haalbare kaart. Maar dat cijfer niets betekenen, bleek uit de strijd tussen Brecel en O’Sullivan. Brecel leek daar bij een 6-2 en 10-6-achterstand kansloos, maar won toen zeven frames op rij.

De wedstrijden worden gespeeld volgens het principe ‘best of 33’. Wie het eerst 17 frames wint, gaat dus naar de finale.

De tweede halve finale op het WK gaat tussen viervoudig winnaar Mark Selby en Mark Allen, die eerder dit seizoen nog de UK Open won.

Vrijdag speelt Brecel het vervolg van zijn wedstrijd. Om 11 uur is er de tweede sessie, vanaf 20 uur de derde.

