Motorolie is het nieuwe wapen van actievoerders bij Delhaize

Nu stakingsposten door de rechtbank zijn verboden, zetten sommige actievoerders andere middelen in om klanten weg te houden bij Delhaize. Voor de deur van vijf Brusselse winkels is in de nacht van woensdag op donderdag motorolie uitgegoten.

De actie is opgeëist door activisten van het collectief ‘dHELLaize’. Wie daarachter schuilgaat, is niet duidelijk. Het collectief reageert ‘op de minachting van het patronaat’, laat het in een persbericht weten. Door de actie zijn de ingangen van de Brusselse Delhaize-winkels Chazal, Hankar, Molière, Fort Jaco en De Fré ontoegankelijk gemaakt.

Ze verwijzen naar de uitspraak van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, die het verbod op stakingsposten bevestigde. ‘Wij veroordelen de justitie die de kant van multinational Ahold Delhaize kiest door frontaal het stakingsrecht aan te vallen. Als stakingen worden verboden, dan worden de ingangen onbruikbaar’, meldt het collectief.

Het is niet voor het eerst dat dHELLaize van zich laat horen. Enkele weken geleden werd door dit collectie het logo van vier Brusselse vestigingen van Delhaize overschilderd. Toen klonk het dat dit gebeurde ‘uit solidariteit met de stakers’. Delhaize noemde die actie toen ‘vandalisme’.

Bij het distributiecentrum van Delhaize in Zellik is vannacht een gedeeltelijke blokkade opgetrokken. Actievoerders van de vakbonden laten maar één vrachtwagen per kwartier door. Delhaize dreigt in te grijpen als de actie niet wordt stopgezet.

