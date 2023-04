Fugees-rapper die 100 miljoen kreeg van dubieuze zakenman schuldig bevonden aan samenzwering

Hiphopster Pras Michel, een voormalig lid van The Fugees, is schuldig bevonden voor zijn rol in een grote zaak over illegaal lobbywerk door een Maleisische zakenman en de Chinese regering. Hij liet zich daarvoor royaal vergoeden, maar kan nu tot 20 jaar cel krijgen.

De 50-jarige Haïtiaans-Amerikaanse artiest werd na een proces van enkele weken in Washington schuldig bevonden aan alle aanklachten waarvoor hij werd vervolgd. Michel werd met name schuldig bevonden aan poging tot samenzwering, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en werken als geheim agent van een buitenlandse regering.

Voor die misdrijven riskeert hij een maximale gevangenisstraf van 20 jaar, aldus het ministerie van Justitie in een persbericht. Wanneer er een uitspraak volgt over de strafmaat is nog niet vastgelegd.

Rapper Prakazrel ‘Pras’ Michel is een Grammy-winnaar die bekend werd als lid van The Fugees, naast Lauryn Hill en Wyclef Jean. Pras gebruikte zijn bekendheid om toegang te krijgen tot de hoogste regionen van de Amerikaanse overheid, tot oud-presidenten Barack Obama en Donald Trump toe.

De hiphopster deed dat in opdracht van de Maleisiër Low Taek Jho, oordeelt de rechter. Tussen 2012 en 2017 ontving de hiphopster in totaal zowat 100 miljoen dollar (90 miljoen euro) van Low.

Foto van 20 miljoen dollar

Als buitenlander mag Low geen campagnegeld doneren voor de Amerikaanse verkiezingen. Daarom schakelde hij Michel in als tussenpersoon, in de hoop toch invloed te krijgen. Hij betaalde de rapper 20 miljoen dollar (18 miljoen euro) omdat die een foto van hem en Obama kon laten nemen. Michel stortte 800.000 dollar (725.000 euro) daarvan door aan het campagneteam van Obama.

De rapper geeft toe dat hij het geld heeft ontvangen, maar zegt dat hij dat vrij kon spenderen, en niet moest gebruiken om Low ter wille te zijn. ‘Ik had er ook twaalf olifanten kunnen mee kopen’, citeert CNN zijn getuigenis in de rechtszaal.

Onderzoek stilleggen

Michel zou ook samengezworen hebben met Elliott Broidy, voormalig financieel directeur van het Republikeins Nationaal Comité, om de regering van de Republikeinse president Donald Trump te overtuigen het onderzoek naar Low stil te leggen. Het geld dat hij daarvoor kreeg, was volgens Michel bedoeld voor de oprichting van een mediabedrijf, en niet rechtstreeks afkomstig van Low. Zijn hulp aan Low was beperkt tot het helpen vinden van een advocaat in de VS, aldus Michel.

Low werd in 2018 aangeklaagd voor corruptie en het witwassen van geld. Hij zou een fonds geplunderd hebben dat werd opgericht voor de economische ontwikkeling van Maleisië. Hij is voortvluchtig en zit nu waarschijnlijk in China.

In een andere zaak heeft Michel bij Trump gelobbyd namens de Chinese overheid. Hij vroeg om de Chinese dissident Guo Wengui uit de VS te laten zetten. Naar eigen zeggen wou Michel de Amerikaanse overheid er enkel op wijzen dat Guo een ‘crimineel’ is.

