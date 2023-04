Temperaturen stilaan omhoog, zonnig weekend op komst

Het wordt stilaan iets zachter: het KMI verwacht donderdag maxima tot 16 graden. De dag begint zonnig, maar dat blijft echter niet duren.

Eerst zijn er nog enkele mooie zonnige perioden, maar daarna zal meer hoge sluierbewolking verschijnen. In de namiddag wordt die bewolking dikker en op het einde van de dag kan het in het westen van het land regenen. In de hoge Ardennen klimt het kwik maar tot 11 graden, terwijl het in de regio’s nabij de Franse grens richting 15 of 16 graden zal gaan.

In de nacht van donderdag op vrijdag trekt een actieve regenzone vanaf het westen over het land. De minima liggen dan tussen 7 graden in de hoge Ardennen en 12 graden in Vlaanderen.

Vrijdag trekt de meeste regen in de voormiddag al weg naar het oosten. Het blijft wel bewolkt met soms nog wat lichte regen of een bui. Hier en daar verschijnen er opklaringen. De maxima liggen tussen 13 graden aan zee en in de Hoge Venen en 16 of 17 graden in de meeste andere streken, wat overeenkomt met de klimatologische gemiddelden voor de tijd van het jaar. Er is kans op rukwinden tussen 60 en 70 km/uur.

Het weekend belooft na een bewolkte start zaterdag vrij zonnig te worden, met zondag tot 17 graden in Vlaanderen.

