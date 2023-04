Rechter waarschuwt Trump over berichten rechtszaak: ‘volstrekt ongepast’

Donald Trump moet ophouden met berichten posten op sociale media over een rechtszaak die momenteel bezig is en waar hij bij betrokken is. Dat vindt de rechter in New York, die Trumps berichten ‘volstrekt ongepast’ noemde.

Trump had de verkrachtingszaak bespot en ‘oplichting’ genoemd.

Schrijfster E. Jean Carroll (79) beschuldigt Trump ervan haar te hebben verkracht in de jaren negentig. Ze getuigde woensdag voor de rechtbank, waar ze een schadevergoeding vraagt. Trump heeft de beschuldiging steeds ontkend. Hij zei onder meer dat Carroll ‘niet zijn type’ is. Op strafrechtelijk gebied zijn de feiten al verjaard, waardoor de ex-president in deze zaak geen celstraf riskeert.

Het proces is dinsdag begonnen. Trump zal zich wellicht niet laten zien in de rechtbank, maar sprak wel over de zaak op Truth Social, zijn socialenetwerksite. Hij sprak onder meer spottend over Carroll omdat ze tijdens de aanranding niet zou hebben geschreeuwd.

‘Gelooft iemand dat ik een toen bijna 60 jaar oude vrouw die ik niet kende zou meenemen in een klein pashokje (...) en haar zou ...’, aldus nog Trump, die Carroll beschreef als ‘Miss Bergdorf Goodman’, een verwijzing naar de winkel waar de verkrachting zou hebben plaatsgevonden.

Rechter Lewis Kaplan noemde de berichten van Trump ‘volstrekt ongepast’ en vroeg zijn advocaat Joe Tacopina om zijn cliënt te laten zwijgen over de zaak. De advocaat beloofde erover te praten met Trump.

