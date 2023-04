Onhoudbare Kevin De Bruyne trapt titeldroom Arsenal aan flarden met twee goals en assist

Is Kevin De Bruyne de beste voetballer aller tijden? Met twee knappe goals en een assist trapte KDB Manchester City tegen Arsenal (4-1) eigenhandig op weg naar een nieuwe landstitel.

Wie of wat houdt Manchester City nog van een vijfde landstitel in zes seizoenen? De voorsprong van Arsenal bedraagt na woensdagavond nog twee punten, maar City heeft nog twee wedstrijden minder gespeeld. Voor de derde keer dit seizoen wonnen The Citizens verdiend van The Gunners. City drukte de bezoekers niet plat, maar sloeg genadeloos toe op de perfecte momenten en gaf zelf zo goed als niets weg. Ja, zo kan Guardiola het ook - dat zagen we al meermaals dit seizoen.

Net als in de heenwedstrijd van de competitie was het Kevin De Bruyne die het verschil maakte. De kersverse kapitein van de Rode Duivels was weer eens op z’n best en heeft in zijn carrière nu al acht keer gescoord tegen Arsenal. Al na zeven minuten scoorde hij woensdagavond op zijn typische manier: op de tegenaanval, een paar verdedigers aan de praat houden en verschroeiend uithalen. Na acht minuten in de tweede helft deed hij het opnieuw, telkens na een vliegensvlugge combinatie met maatje Erling Haaland, die helemaal op het einde nog zijn goaltje meepikte. En tussendoor had De Bruyne al een vrije trap op het hoofd van John Stones geschilderd.

Foto: AP

Recordaantal assists

Over alle competities heen zit De Bruyne alweer aan negen goals en 26 assists dit seizoen. Voor Manchester City gaf hij nooit meer assists op één seizoen. Dat lukte hem wel in 2014-2015 voor Wolfsburg, toen hij 28 doelpunten aanbracht. Maar dat record gaat er straks ook aan. Zijn applausvervanging tien minuten voor tijd tegen Arsenal was meer dan terecht.

Arsenal, bij wie Rode Duivel Leandro Trossard de assist gaf voor de eerredder van Rob Holding nadat hij op het uur kwam invallen, werd pijnlijk met de neus op de feiten gedrukt. Het geloof in een eerste titel sinds 2003-2004 was groot in Londen, maar de voorbije weken leden ze te vaak puntenverlies. En zeker in de onderlinge duels bleek dat de machine van Pep Guardiola nog van een ander niveau is dan die van Mikel Arteta, een van Guardiola’s leerlingen.

City kan straks zomaar de ‘treble’ pakken. Naast de competitie is er ook nog de FA Cup (finale tegen Manchester United) en de Champions League (halve finale tegen Real Madrid). Toch zal het seizoen alleen maar volledig geslaagd zijn als die beker met de grote oren nu ook eens in de prijzenkast komt. En de carrière van Kevin De Bruyne zou zo nog wat meer glans krijgen.

