‘In 2014 doe ik een gooi naar de wereldtitel’, klonk het nog in 2012. Meer dan tien jaar lang werd het niets, maar met zijn stuntzege tegen Ronnie O’Sullivan voegt Luca Brecel de daad bij het woord. En dat met een onorthodoxe voorbereiding.

De jongste Europese kampioen ooit bij de min-19-jarigen, als veertienjarige. De jongste Belgische kampioen ooit, als vijftienjarige. En in 2012 stond hij als allerjongste ooit op het WK in The Crucible ...