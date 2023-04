Een strenge politieactie afgelopen ­weekend maakte het duidelijk: pas in een groep vanaf vijftien fietsers mag je op de baan fietsen. Minister Gilkinet wil dat aantal nu ver­lagen naar tien.

Een groepje wielertoeristen op de baan. Met twee naast elkaar, vijf ­rijen dik. Het is een vertrouwd beeld in Vlaanderen op zaterdag en zondag. Toch hield de politie vorig weekend in het Vlaams-Brabantse ...