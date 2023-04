Sinds de Russische inval in Oekraïne importeert Europa weer op grote schaal zwaar vervuilend schaliegas uit de VS. Daar wilden we toch van af?

Europa is zonder gastekorten de winter doorgekomen. Dat is gelukt door op korte tijd massaal vloeibaar gas (lng) te importeren als alternatief voor het Russische gas dat via pijpleidingen kwam. Om die ...