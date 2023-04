De ene na de andere boot vol families met een biologisch afbreekbare urne onder de arm nemen afscheid op het water in plaats van te bieden op de schaarse begraafplaatsen.

Xiao Hu had nooit gedacht dat ze haar kost zou verdienen met de dood. Al jaren was ze aan de slag in haar familiebedrijf dat boottochten aanbiedt aan toeristen die Zhoushan bezoeken, een eilandengroep ...